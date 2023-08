PORTO RECANATI - In tanti all’Arena Gigli per la proiezione integrale del docufilm “Tutti ne parlano io l’ho conosciuta”, dedicato a Mia Martini, con protagonista Porto Recanati: la cantante visse la giovinezza nella cittadina maceratese, dove è rimasta per sei anni. C’è stato anche un incontro con il regista Gianfrancesco Lazotti, nonché la presentazione del libro di Davide Matrisciano. Infine sono state proposte le più belle canzoni di Mia Martini interpretate da Silvia Mezzanotte accompagnata da due musicisti. La cantante ha anche proposto alcuni brani dei Matia Bazar.



Ospiti della serata Leda Bertè, sorella di Mia e l’attrice Vasilica Gavrilas Burlacu. Tra i presenti anche il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, che ha premiato i protagonisti con una targa in ricordo e per le donne anche con un mazzo di fiori. «È stato emozionante vedere il docufilm – dice Michelini -, ha toccato tutti i fan e quanti hanno conosciuto Mia Martini. L’amministrazione comunale è grata per aver ospitato questo evento fruibile a tutti dato che l’ingresso era gratuito. Il docufilm, che ha ricevuto vari premi, è un lavoro di Porto Recanati, vi hanno partecipato anche alcuni concittadini. Grande è stata l’emozione quando Leda Bertè è salita sul palco per ricordare la sorella nel luogo dove hanno trascorso la giovinezza». Docufilm che trae molti spunti tematici dai testi di Davide Matrisciano. L’autore, pur non avendo mai conosciuto Mia Martini, con questo libro ha deciso di omaggiarla andando a creare un mosaico più completo possibile.