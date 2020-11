Mia Martini, l'omaggio di Paola Turci dall'album dei ricordi è commovente: «Io e te...»

Paola Turci ricorda Mia Martini con una foto che le ritrae entrambe in un momento spensierato della loro vita. Lo scatto, preso dall'album dei ricordi e pubblicato su Instagram, è accompagnato dalla semplice didascalia «Io e te nel 1989 in Brasile». L'anno è proprio quello del ritorno al successo della cantante scomparsa nel 1995 che al Festival di Sanremo portava la canzone "Almeno tu nell'universo". Paola Turci l'aveva incontrata proprio all'Ariston ed era rimasta impressionata dalla sua dolcezza, oltre che dalle sue doti interpretative.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Ballando con le stelle, Carolyn Smith ballerina per una notte SPETTACOLI Gilles Rocca e Lucrezia Lando vincono Ballando con le Stelle: la...

LEGGI ANCHE: Loredana Berté, il dramma a Verissimo: «Da ragazza fui violentata. Borg? Chiamò le prostitute»

Dopo la kermesse sanremese avevano colto l'occasione di oltrepassare i confini italiani e di compiere un viaggio di “Sanremo in the world”. Lo scatto le mostra un po' alticce e con un bicchiere in mano, mentre si stanno divertendo nel Paese sudamericano.

LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker choc a Verissimo: «È venuto con la pistola fuori al teatro dove stavo lavorando». Silvia Toffanin allibita

«Mi ricorderò per sempre che, durante quel viaggio, ovunque fossimo, una volta a Tokyo, una volta a San Paolo del Brasile, a New York, a Toronto, ogni volta che Mimì cantava "Almeno tu nell'universo" mi apriva il proprio cuore…Mimì…ti faceva venire i brividi, ti faceva proprio piangere!», ha ricordato Turci qualche tempo fa.

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA