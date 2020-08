Concerto della senigalliese Vanessa Chiappa a Sanremo

SENIGALLIA - Nuovo ambizioso impegno professionale per la cantante senigalliese Vanessa Chiappa, già protagonista lo scorso ottobre del Festival della Musica Italiana tenutosi a New York e trasmesso in mondovisione da Rai Italia.

Il 13 agosto si esibirà a Sanremo nella splendida cornice di Villa Ormond per “Universo Mia”, un concerto interamente dedicato all’indimenticabile voce di Mia Martini, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo su arrangiamenti e direzione del M° Roberto Molinelli.



«E’ un’emozione davvero indescrivibile quella che sto provando - confessa Vanessa - ho sempre considerato Mia Martini come la cantante italiana che più di tutte è stata capace di coniugare una vocalità unica ad una comunicazione senza precedenti e avere adesso l’occasione di renderle omaggio a 25 anni dalla sua prematura scomparsa proprio a Sanremo, città a cui lei stessa era molto legata grazie alle sue partecipazioni al Festival , è per me un grande onore. Sto vivendo questa opportunità con grande impegno ed umiltà: l’obiettivo non è certo quello di copiare Mimì, assolutamente ineguagliabile, ma di ricordarla con tutto l’affetto e l’ammirazione che questa grande artista, purtroppo, si è sentita spesso negare in vita».



Il repertorio della serata comprenderà alcuni dei maggiori successi della cantante di Bagnara Calabra, come gli immancabili “ Gli uomini non cambiano”, “Minuetto” e “Almeno tu nell’universo”, e gli arrangiamenti orchestrali curati dal M° Roberto Molinelli puntano a mettere in risalto l’originalità e la bellezza di questi brani senza tempo.

«L'obiettivo è riuscire a portare questo progetto in giro per l'Italia e specialmente nella mia città" conclude Vanessa " per permettere a quante più persone possibili di godere del ricordo della grande Mia Martini e di quella sua anima così speciale che ha lasciato il segno in tutti noi».