Scontro: due morti, due bambini tra i feriti Un arresto per duplice omicidio stradale

PORTO RECANATI - Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e due persone (un uomo e una donna) hanno perso la vita. Tra i feriti ci sono anche dei bambini. Uno dei conducenti, di nazionalità marocchina, è stato arrestato per duplice omicidio stradale. Sono in corso gli accertamenti. Sul posto polizia stradale, 118 e vigili del fuoco.