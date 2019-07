Hotel House, è boom di abusivi e scade la bolletta dell'energia

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Bolletta della luce scaduta: Hotel House di nuovo in difficoltà per il pagamento dell’utenza. Mercoledì scorso il termine ultimo per saldare l’importo della fornitura di energia elettrica del mese di giugno del condominio di via Salvo D’Acquisto. La cifra da pagare è pari a 3717,40 euro.A questo si aggiunge il problema del dopo Franchi. L’Hotel House non ha ancora trovato una figura interna o esterna che sia in grado di sostituire l’amministratore scomparso improvvisamente poco più di un mese fa.