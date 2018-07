Folle inseguimento e poi lo schianto: il fuggitivo aveva la coca da spacciare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI Fiumi di droga in città e spacciatori disposti a tutto pur di eludere i controlli delle forze dell’ordine. È un pakistano, 31 anni residente a Montecassiano, l’uomo bloccato lunedì sera verso le 19,30 dai carabinieri della locale stazione. Lo straniero durante l’inseguimento aveva provveduto a disfarsi di alcune dosi di cocaina e al momento del fermo è stato trovato in possesso di altri 3 grammi di sostanza stupefacente pronta per essere ceduta.I carabinieri l’hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio oltre alla contravvenzione per inottemperanza all’alt. Il pusher, alla guida di una Fiat Punto, era uscito dal parcheggio del River Village ed aveva forzato il posto di blocco dei carabinieri. Ne era nato un breve inseguimento che si era concluso con lo schianto del mezzo contro un paletto.