I carabinieri lo fermano lui brucia l'alt e si schianta con l'auto contro i paletti

PORTO RECANATI -Non si ferma all’alt intimato dai carabinieri e si schianta contro i paletti del marciapiede di viale Europa. Inseguimento ieri pomeriggio in pieno centro della città. Brillante operazione dei carabinieri che hanno bloccato e portato in caserma un extracomunitario, conducente di una Fiat Punto che poco dopo le 18 si è schiantata sui paletti davanti alle cabine telefoniche di viale Europa.L’uomo era uscito pochi attimi prima dal parcheggio del condominio del River Village. Una volta bloccato l’uomo è stato circondato dai carabinieri e portato in caserma per i dovuti controlli. Panico tra gli spettatori casuali dell’inseguimento. Fortunatamente la prontezza dei militari ha scongiurato conseguenze peggiori.