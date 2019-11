Porto Recanati, cessioni di eroina in serie: condannato a 6 anni e 7 mesi

PORTO RECANATI - In circa cinque mesi aveva fornito eroina a numerosi acquirenti, quasi tutti italiani. Ieri un pakistano di 24 anni, Sahil Khan, è stato condannato a sei anni e sette mesi di reclusione.

Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Macerata, Barbara Cortegiano, che ha accolto la richiesta di condanna del pubblico ministero Sabina Antognozzi. Secondo l’accusa il giovane pakistano sarebbe stato il punto di riferimento per diversi tossicodipendenti a Porto Recanati dove, in cambio di 40 euro a dose, avrebbe ceduto numerosi grammi di eroina. Le cessioni risalgono alla primavera del 2014.

