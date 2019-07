Blit dei carabinieri all'Hotel House: preso un ricercato e denunciati quattro abusivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI -Blitz all’Hotel House, un ricercato finisce in manette. Denunciati tre stranieri, avevano occupato abusivamente un appartamento. È l’esito dell’operazione dei carabinieri della Stazione di Porto Recanati. In totale dieci militari sono stati in perquisizioni mirate e in un appartamento hanno trovato tre stranieri (un 33enne marocchino, un 25enne del Sudan e un 23enne del Gambia) e un cittadino italiano nato all’estero risultati tutti occupanti abusivi.Nessuno di loro aveva documenti e sono stati identificati tramite fotosegnalamento. Ma il lavoro dei militari della locale Stazione non è finito qui. Durante una delle perquisizioni sono state trovate tracce del passaggio di un pericoloso ricercato. L’analisi delle tracce ha portato i carabinieri fino a Montelupone dove gli uomini dell’Arma hanno rintracciato il fuggitivo in un’azienda. Si tratta di S.D.G., un bengalese di 31 anni che deve scontare tre anni e due mesi di reclusione per una condanna, riportata in concorso con altre persone, per una rapina aggravata del 2013.