Bimbo esce dall'asilo e si perde: un passante lo trova in lacrime

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Esce dall’asilo: bambino ritrovato da un passante a pochi metri dalla struttura e accompagnato in una vicina attività commerciale, in attesa dell’arrivo delle insegnanti. Attimi di paura lunedì pomeriggio nel territorio del Comune di Porto Recanati. Il piccolo ha tenuto con il fiato sospeso le responsabili della scuola e i genitori, tempestivamente avvertiti. Allertati anche i carabinieri della stazione di viale Europa, intervenuti immediatamente sul posto per le ricerche.Fortunatamente il bimbo, nel frattempo, era stato preso in custodia da un passante che lo aveva visto vagare in strada in lacrime. L’uomo lo aveva accompagnato in un locale vicino al luogo del ritrovamento pensando che i genitori fossero all’interno.