PORTO RECANATI - I bagni pubblici di via Buozzi nel mirino dei vandali e del bivacco. Porte rotte, sanitari malridotti e, nonostante questo, i locali vengono scelti per il bivacco. Una situazione che preoccupa i residenti tanto che nei giorni scorsi hanno spiegato il problema all’amministrazione comunale e, nel frattempo, l’ente ha deciso di chiudere gli accessi.

Ma la questione resta, tanto che la paura dei cittadini è che quei luoghi possano diventare una piccola area di spaccio in quanto la recinzione è stata forzata ed è comunque possibile quindi andare sul retro della struttura.

L'emergenza



Una emergenza che non riguarda solo i bagni pubblici di via Buozzi, ma anche quelli di via Bramante che, nonostante siano da poco stati riqualificati dalla giunta guidata dl sindaco Andrea Michelini, sono stati comunque presi di mira dai vandali. Già prima dell’inaugurazione dei bagni, infatti, è stata rotta la gettoniera esterna necessaria per l’ingresso a pagamento. Non solo, nonostante i locali siano stati tenuti aperti gratuitamente nel periodo pasquale, anche quelli sono stati utilizzati in maniera incivile, e ora richiusi in attesa che venga sistemata la gettoniera. Una situazione confermata anche dall’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti. «Della situazione dei bagni di via Buozzi - dice - siamo già stati allertati da alcuni residenti della zona. Purtroppo, in linea generale, questi atti di danneggiamento ai bagni pubblici sono una costante nella nostra città. Ne è esempio la gettoniera di via Bramante vandalizzata ancor prima di aprire i bagni e le condizioni in cui sono stati ridotti i locali dopo il primo giorno di apertura. È necessario poi mettere mano alla struttura di via Buozzi con una ristrutturazione».



«Abbiamo interessato gli uffici - spiega Riccetti -, nonostante gli ultimi avvicendamenti al vertice, per munire i bagni di una porta di acciaio, tinteggiarli e riportarli a una condizione di dignità. Ora sono stati chiusi proprio per evitare che vengano ulteriormente danneggiati e scelti per il bivacco. Questi interventi sono stati deliberati con l’approvazione del bilancio preventivo e dunque saranno fatti a breve. Nel caso di via Bramante, infine, stimo attendendo la sistemazione della gettoniera che poi sarà protetta con una gabbia in acciaio inox».