Abbandonato all'ospedale svenuto e con un trauma cranico: «Una pallonata»

PORTO RECANATI - Lo hanno lasciato ai volontari della Croce Azzurra privo di conoscenza dicendo che aveva preso una pallonata in testa giocando con alcuni amici. Ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette con una commozione celebrale e diverse fratture. Si tratta di un 35enne nordafricano che verso le 22 sarebbe stato accompagnato da alcuni amici al punto di primo soccorso della Croce Azzurra in via Argentina. Appena arrivati gli accompagnatori hanno preso in spalla l’uomo e l’hanno accompagnato all’entrata. Ai volontari avrebbero riferito della forte pallonata in testa durate il gioco; poi l’uomo sarebbe svenuto. Il giovane era vestito con abiti ginnici e non aveva alcun documento di identità. Una volta lasciato ai soccorritori i compagni di gioco si sono allontanati senza lasciare alcun riferimento per eventuali testimonianze o chiarimenti. I militi della Croce Azzurra e il medico di turno hanno accertato subito la gravità della situazione e hanno trasportato il giovane all’ospedale di Civitanova. Giunto al pronto soccorso i medici hanno disposto il trasferimento immediato all’ospedale di Torrette dove l’uomo è giunto in codice rosso. Gli è stata riscontrata una commozione celebrale e diverse fratture in testa. Sull’accaduto sono stati interessati subito i carabinieri di Civitanova.