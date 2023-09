Porto Potenza, cade da un albero e fa temere il peggio: l'eliambulanza lo porta all'ospedale di Torrette

POTENZA PICENA - Allarme a Porto Potenza, dove stasera (11 settembre) un uomo è caduto da un albero. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel giro di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118.

Il trasporto in eliambulanza

La persona ferita è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti, non è in pericolo di vita.