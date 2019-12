Ha un malore, ferma l’auto e muore, il dramma di Stelvio in una piazzola della 77

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA - Dramma in superstrada , nel territorio di. Un uomo di 76 anni di Macerata,, è stato colto da un malore mentre era al volante della sua vettura. Il pensionato è riuscito a fermarsi su una piazzola di emergenza della superstrada, ma poco dopo è spirato. Non sono serviti a nulla i tentativi per strapparlo alla morte fatti dai soccorritori. Il dramma si è consumato ieri mattina poco dopo le 8 lungo la superstrada.L’uomo era uscito presto in compagnia del genero per recarsi nella città di Camerino. Lungo il tragitto però si è improvvisamente sentito male, così ha rallentato ed è riuscito a fermarsi giusto in tempo in una piazzola di emergenza lungo la strada. Il genero ha allertato i soccorsi, pochi minuti e sul posto è arrivata un'ambulanza.Il tentativo di rianimarlo non è riuscito, il medico ha contatato la morte del 76enne, probabilmente per un infarto.Stelvio Trivellini era molto conosciuto nella città di Macerata perché aveva gestito per molti anni un autolavaggio proprio sotto Rampa Zara, in zona centrale. E’ stato anche il fondatore, insieme ad altri, negli anni ‘60 della prima radio libera di Macerata, “Radio Sfera 103”. In molti nella giornata di ieri si sono stretti attorno alla famiglia Trivellini colpita da un lutto improvviso e un dolore difficile da colmare. Diversi i messaggi sulla pagina di facebook in ricordo del maceratese da parte degli amici.