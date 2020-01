Fuori strada con l'auto a Capodanno, incidente da brividi sull'A14: un ferito. Chiuse due corsie

CIVITANOVA - I vigili del fuoco di Civitanova Marche sono intervenuti alle ore 5.50 in A14, direzione nord, tra i caselli di Civitanova Marche e Porto Recanati, per un incidente stradale che aveva causato la momentanea chiusura di due corsie. I pompieri hanno soccorso una persona, affidandola alle cure dei sanitari, e hanno messo in sicurezza l'auto. Ultimo aggiornamento: 11:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA