Morto Gerardo Molinari storico commerciante Nel pomeriggio i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Era uno dei commercianti storici di Macerata, il suo negozio quasi un simbolo di un pezzo di Macerata. È morto l’altro ieri a 87 anni nella clinica Marchetti Gerardo Molinari storico commerciante e artigiano titolare del negozio di coltelli in piazza Mazzini propsio accanto all’arco che porta in piazza Nazario Sauro. Molinari, originario del Trentino ma sposato con una maceratese, conduceva da sessant’anni l’attività commerciale a cui univa quella artigianale di affilatore di lame. Amante della lirica, era una persona molto nota e apprezzata sia per la sua capacità professionale che per l’affabilità del carattere. Il suo negozio era un punto di riferimento di una clientela che varcava i confini cittadini. Lascia i figli Emanuela e Lorenzo; i funerali si terranno oggi alle 16 nella chiesa del Sacro Cuore.