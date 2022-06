Morte sul lavoro, operaio di 54 anni precipita da 15 metri alla Choncimer di San Severino Marche

SAN SEVERINO - Tragico infortunio sul lavoro questa mattina alla Choncimer di San Severino, in località Rocchetta. Un operaio di 54 anni stava effettuando dei lavori sul tetto quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di circa 15 metri ed è morto. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri della locale stazione e gli ispettori dello Spsal dell'Asur.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Michele e Giovanni, 56 e 32 anni, padre e figlio (che ha due bimbi...

La storia dell'azienda Choncimer srl

La Choncimer è una storica azienda marchigiana con sede a San Severino Marche: è nata nel 1969 - come riporta il sito dell'azienda - con le vecchie Agraria Fides e Conazoo. Nel 2013 anno la fusione di quattro grandi società: Nuova Concimer srl, Unionagri srl, Soilelios srl e Pab srl, le quali danno vita ad un'unica grande azienda Choncimer srl. Oggi Choncimer srl è la holding del gruppo ed è un’azienda di riferimento nel territorio nazionale. Si occupa di produzione e commercializzazione di fertilizzanti ed offre una vasta gamma di prodotti per la nutrizione della pianta, tanto da accompagnarla in ogni fase del ciclo vitale, dalla preparazione del terreno al post raccolta. Lo stabilimento è stato costruito secondo le norme che rispettano l'impatto ambientale e con impianti e mezzi tecnologici d'avanguardia

IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA