Maxifurto di concimi chimici da 200mila euro Il materiale è utilizzabile per gli esplosivi

SAN SEVERINO - Un maxi furto è stato messo a segno ai danni dell’azienda Choncimer, situata nella frazione di Rocchetta, a San Severino. I ladri sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato. Un colpo studiato nei minimi particolari, con ogni probabilità opera di una banda di professionisti. Rubati concimi chimici per un valore di circa duecentomila euro.I malviventi hanno anche portato via il server dell’impianto di videosorveglianza della ditta, per evitare la ripresa del raid da parte delle telecamere. Così facendo hanno potuto agire con tutta tranquillità. I proprietari dell’azienda hanno denunciato il furto ai carabinieri. Le indagini non sembrano essere delle più semplici. Gli investigatori sono convinti che si tratti di un furto su commissione, sia per la quantità del materiale trafugato che per la complessità del colpo che per l’attuazione delle fasi dell’assalto. All’esame anche la destinazione di un così ingente quantitativo di concimi chimici. Materiale utilizzabile anche nella preparazione di esplosivi.