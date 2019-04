Colpo grosso da 500 mila euro ladri professionisti fanno razzia nella fabbrica di concimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Un colpo da oltre 500mila euro. È stato messo a segno ai danni dell’azienda Choncimer (operante nel settore della concimazione) e sicuramente porta la firma di professionisti. Teatro del raid lo stabilimento di San Severino Marche, nella frazione di Rocchetta.I ladri hanno agito nella notte tra venerdì e sabato. Rubati concimi chimici e organici per l’agricoltura. La banda è riuscita a forzare un portone e a introdursi nello stabilimento, provvedendo subito a mettere fuori uso le telecamere di videosorveglianza. In fretta e furia i malviventi hanno caricato la refurtiva in un camion e si sono dati alla fuga. Non appena accortisi del furto, i responsabili dell’azienda hanno dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito per risalire ai responsabili del raid. Tra le piste c’è quella di un furto su commissione.