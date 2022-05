Cade dal tetto di un capannone mentre stava eseguendo alcuni lavori, muore un elettricista di 23 anni

MONSAMPOLO - Tragedia sul lavoro a Monsampolo del Tronto dove un elettricista di Castel di Lama, Simone Ferri di 24 anni stava effettuando dei lavori di aggiornamento di un impianto in un capannone. Purtroppo per cause al vaglio degli ispettori dell'Area vasta 5 intervenuti sul posto e dei carabinieri il giovane operaio ha perso l'equilibrio ed è caduto dalla tettoia facendo un volo di diversi metri. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto per il giovane non c''era più nulla da fare. E' morto poco dopo.

