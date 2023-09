Lutto a Civitanova, morta in Africa la giovane moglie di Tommaso Gaetani del ristorante San Marco

CIVITANOVA - Se ne è andata a soli 31 anni, nel giorno dell’anniversario del suo matrimonio, Mana Baikru, ivoriana di origini ma residente da anni a Civitanova e moglie del proprietario del ristorante San Marco, Tommaso Gaetani.

Funerali da fissare

È stato proprio lui a dare la notizia della morte della giovane moglie. La salma della trentunenne al momento si trova in Africa, il luogo delle sue origini dove ogni tanto amava tornare, e non sono ancora stati fissati i funerali. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della giovane Mana e di vicinanza al marito.