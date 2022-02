Sold out all’auditorium di Morrovalle per l’incontro con l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio

MORROVALLE - Una serata da soldout all’auditorium Borgo Marconi, che lunedì sera ha visto protagonista il “re del calciomercato” Gianluca Di Marzio. Esauriti o quasi i poco più di 300 posti a disposizione per incontrare il popolare giornalista di Sky Sport, che presentava il suo ultimo libro “Grand Hotel Calciomercato – Almanacco 2021/2022”, all’interno del quale racconta aneddoti e retroscena delle convulse trattative del mercato di Serie A di calcio e non solo.



Di Marzio ha dialogato con Marta Bitti e Alver Torresi, organizzatori della serata, raccontando il suo lavoro, svelando anche la genesi di alcuni degli scoop che lo hanno reso apprezzato e famoso (le telefonate notturne con Galliani per il ritorno di Kakà, il caso Cristiano Ronaldo), ma anche i “buchi” ricevuti (lo sbarco di Mourinho alla Roma), il tutto nel ricordo di papà Gianni, apprezzatissimo allenatore e talent scout (fu tra i primi a scovare il talento di un giovanissimo Diego Armando Maradona), scomparso proprio poche settimane fa. Non sono voluti mancare tanti personaggi del calcio di casa nostra ed ex giocatori di Serie A, su tutti “Il Principe” Giuseppe Giannini, ma anche Antonio Tempestilli, Massimo Palanca, Fabio Brini e Massimo Paci e molti altri, che hanno raccontato storie e retroscena vissuti in prima persona nella loro lunga carriera.

