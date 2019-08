Passeggia nudo nel parco ​per farsi la doccia sotto gli irrigatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Sorpreso nel parco completamente nudo mentre si fa la "doccia" con gli irrigatori: nei gaui per atti osceni in luogo pubblico.Si tratta di un 35enne della Guinea, fermato dopo l'allarme lanciato poco prima delle 4 da alcuni ragazzi al Parco Pegaso di Trodica. Si è giustificato dicendo che di notte non c'è nessuno e che avrebbe approfittato degli irrigatori per avere sollievo dal caldo soffocante. Non avendo con sè i documenti, i carabinieri lo hanno portato in caserma: sarà sanzionato per atti osceni.