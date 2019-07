Passeggia nudo al parco zaino in spalla: «Per me è naturale, lo faccio sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha destato curiosità e scalpore ieri la foto di un uomo nudo a passeggio nel parco della Cittadella. Commenti scherzosi, altri sdegnati e preoccupati, si sono inseguiti sui social dov’era posta l’immagine della passeggiata nature. Zaino in spalla e fisico tonico, l’uomo sembrava essere a proprio agio. L'uomo è stato fermato e denunciato dai carabinieri, con i quali si è giustificato: Lo faccio sempre, per me è naturale