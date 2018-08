Non vuol tornare in Pakistan lite col padre e fuga Intervengono i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Lite in casa tra padre e figlio, intervengono i carabinieri. È accaduto in un’abitazione di Morrovalle. Poco prima delle 15.40 in strada si sentivano urla e strepiti. La voce era quella di un uomo adulto e poco dopo, a quella, si è mescolata la voce di un giovane, a sentirlo, altrettanto alterato. Temendo che la discussione potesse degenerare. un vicino di casa ha chiamato i carabinieri che nel giro di pochissimo sono intervenuti. In casa c’erano tre uomini, tutti di origine pakistana: il padre e due figli, uno minorenne, l’altro da poco maggiorenne.Dopo aver calmato l’adulto i militari sono riusciti a ricostruire l’accaduto: la lite era scoppiata quando il padre aveva cercato di costringere il figlio a tornare in Pakistan. Il genitore voleva che il figlio tornasse dalla madre, ma il giovane si era opposto con tutto se stesso. Studente, perfettamente integrato e con tutti gli amici nella zona, il diciottenne si era rifiutato categoricamente, ancora di più dopo che aveva scoperto che il padre gli aveva già comprato il biglietto aereo di sola andata. A quel punto i carabinieri hanno fatto presente al genitore che il figlio, essendo ormai maggiorenne era capace di autodeterminarsi e di decidere lui stesso per la propria vita. Allo stesso tempo hanno chiesto al figlio se avesse un altro luogo dove stare. Il giovane ha quindi preso un borsone, lo ha riempito di vestiti e di effetti personali ed è andato via di casa, trovando riparo a casa di amici che vivono a Civitanova.