POTENZA PICENA In piazza Stazione a Porto Potenza il candidato sindaco di centrodestra, Noemi Tartabini, ha presentato la sua coalizione: tre liste da sedici candidati (per una si attende ancora la risposta del sedicesimo nome in squadra, ndr). In tanti hanno partecipato all’iniziativa che verrà replicata questa sera alle 21 all’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Va a pesca ma l'auto si sfrena e l'Audi A4 finisce nel laghetto di contrada Valle IL CASO L'opposizione alza la voce: «Caso Gironacci, ricorsi su ricorsi e gli avvocati li pagano i cittadini»

La presentazione

La presentazione è stata moderata dal giovane potentino Maicol Pizzicotti Busilacchi. Il primo a intervenire il governatore Francesco Acquaroli che ha sottolineato l’importanza della continuità «per portare a termine - ha detto - un progetto grande di rilancio e di crescita del territorio». Ogni candidato ha poi avuto modo di presentarsi, poi la chiusura affidata a Tartabini. «Sono stati cinque anni - ha detto - in cui il bagaglio più prezioso che porterò con me, a prescindere da come andrà, è quello umano. Fatto di persone che ho incontrato, amministratori che mi hanno affiancato, tanti concittadini incontrati, persone nuove che hanno sposato questo progetto e hanno deciso di farne parte».

Ha ripercorso i progetti portati avanti nei vari settori. «Siamo a disposizione con una squadra nuova, ma con gli stessi valori che ci contraddistinguono, correttezza, determinazione e affetto della città». Le liste, i candidati de “Il centrodestra con Tartabini” sono Fabio Angeloro, Mara Barbaresi, Mirco Braconi, Flavio Carota, Matteo Cattivera, Maria Laura D’Onofrio, Veronica Fortuna, Michele Galluzzo, Johnny Giustozzi, Attilio Minoliti, Sonia Pace, Salvatore Palmiero, Simone Pantanetti, Raffella Spettoli, Luca Strovegli e Chiara Tomassini.

Per “La città per Tartabini sindaco” ci sono Daniele Campeol, Miriam Capasso, Giuseppe Castagna, Stefano Ciminari, Luciano De Luca, Antimo Flagiello, Paolo Gattafoni, Claudia Giampaoli, Guido Grandinetti, Luisa Isidori, Catia Mei, Rita Paccamiccio, Alberto Paniconi, Ivan Pepa, Manila Pisani e Luca Stefanelli. Infine, per “Avanti insieme con tartabini sindaco” sono candidati Matteo Carbone, Giulio Casciotti, Antonio Cicaniglia, Jerry Cotronè, Margherita Fermani, Mirko Giorgetti, Stefania Giorgi, Patrizia Grandinetti, Tiziano Mancini, Sara Mazzoni, Matilde Pierucci, Giovanni Principi, Nicolas Sampaolo, Marco Torregiani e Lara Virgini.