Muore a 42 anni Francesco Vico imprenditore e grande sportivo: le lacrime della Lube

MORROVALLE - La pioggia battente del Santo Stefano di quest’anno ha salutato per un’ultima volta Francesco Vico, l’imprenditore quarantaduenne stroncato da una malattia fulminante il giorno di Natale. Il funerale dell’uomo, molto conosciuto e stimato in città e nel circondario, si è tenuto nel primo pomeriggio di ieri alla chiesa dell’Emmanuele di Trodica, quella stessa in cui un decennio fa si era sposato con Cristina, che ha lasciato in una valle di dolore inconsolabile. Francesco era ricoverato a Torrette dall’8 dicembre per un problema al fegato che si trascinava da qualche tempo. Le sue condizioni sono precipitate in poche settimane, fino al tragico epilogo del 25 dicembre.



Famiglia di imprenditori nota in tutta la città la sua, ma non era solo per questo che Francesco era così ben voluto da tutti. Il suo carattere generoso e solare ne hanno fatto una persona cui era impossibile non volere bene. Sposato con la sua amatissima Cristina, anch’essa come lui nata e cresciuta a Trodica, nella sua vita aveva sempre svolto l’attività imprenditoriale in proprio, occupandosi più di recente di import-export di abbigliamento. Ma la sua grande passione era lo sport: il calcio, il tennis (che aveva anche praticato in gioventù), ma soprattutto il volley. Tifoso sfegatato della Lube, era impossibile non trovarlo al palasport per seguire i biancorossi, tanto quando la squadra aveva il suo quartier generale a Macerata quanto nel suo trasloco a Civitanova. Ai tavoli della squadra nei locali della zona era una presenza fissa, quella che rallegrava e trainava la compagnia.



Un legame molto forte lo legava in particolare ad Angel Dennis, che proprio in estate era tornato a Macerata per vestire la maglia della Med Store dopo gli anni gloriosi con quella della Lube. Ma anche Osmany Juantorena, lo schiacciatore della Lube di oggi, ha fatto correre via Instagram il suo messaggio di cordoglio: «Amico mio, non riesco ancora a credere che te ne sia andato! Voglio ricordarti così, con quel sorriso che avevi sempre» e poi diverse foto di momenti felici vissuti insieme. Ovviamente anche la società ha voluto omaggiare Francesco con una breve nota: «La As Volley Lube esprime il proprio dolore per la tragica perdita dello storico tifoso Francesco Vico, scomparso prematuramente all’età di 42 anni. Alla moglie Cristina vanno le condoglianze dell’intera famiglia biancorossa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA