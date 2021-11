A fuoco un'abitazione, paura nella notte in centro storico. Danni ingenti ma nessun ferito

MORROVALLE - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte per un incendio in un'abitazione nel centro storico di Morrovalle. Le squadre dei pompieri hanno spento le fiamme, che hanno provocato danni ingenti alle strutture, e iniziato le operazioni di messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte in quanto lo stabile non era abitato.

LEGGI ANCHE

Passo di Treia piange Filiberto Menghini, storico capitano della squadra di calcio: aveva 66 anni

LEGGI ANCHE

«Aiuto, ho la febbre alta». Arrivano i soccorritori e scoprono un focolaio in casa: un'intera famiglia all'ospedale

Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA