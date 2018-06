Anziano dorme con la pistola carica sotto il cuscino In casa aveva un arsenale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - Dormiva con una pistola sotto il cuscino e nella cassapanca della cucina aveva un fucile a pompa in stile Rambo. I carabinieri della stazione di Montelupone, che fa capo alla Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli, hanno denunciato un settantenne del posto per detenzione illegale di munizioni e di armi da taglio, omessa denuncia del luogo di possesso e negligenza nella custodia delle armi che, come da prassi, devono essere custodite in sicurezza affinché nessuno possa prenderle agevolmente.Non era così, però, a casa dell’uomo dove una pistola con il caricatore inserito è stata rinvenuta addirittura sotto il cuscino del letto. In seguito a dei controlli amministrativi effettuati dai carabinieri della locale stazione il settantenne è risultato essere in possesso di 34 proiettili per pistola in più rispetto a quelli denunciati e una baionetta tedesca non denunciata. Parti delle armi, invece, erano regolarmente in possesso ma presso un’altra abitazione rispetto a quella prevista, mentre una pistola e un fucile a pompa erano custoditi tutt’altro che in sicurezza: la prima era sotto il cuscino in camera da letto mentre l’altra arma era in una cassapanca della cucina, alla mercé di chiunque. Tutte le armi sono state sequestrate dai carabinieri mentre il settantenne è stato denunciato.