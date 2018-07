Nascondono nel bagagliaio dell'auto scarpe rubate Un bottino da 30mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Stavano sistemando nel bagagliaio della loro auto 50 paia di scarpe rubate da un calzaturificio. Denunciati per furto aggravato. I carabinieri di Montecosaro, nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso due napoletani, 57 e 49 anni, che stavano sistemando dei pacchi nel bagaglio dell'auto. Insospettiti hanno proceduto al controllo ed è emerso che si trattava di 50 paia di scarpe, di cui i due non sapevano dare giustificazioni circa il loro potere. Dal controllo di una scatola si è risaliti ad una azienda della zona dove poco prima erano stati rubati, prima di essere consegnati ad un trasportatore. La merce del valore di 30 mila euro è stata restituita al proprietario e i napoletani denunciati per furto aggravato e proposti per il foglio di via.