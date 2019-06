Travolta da un'auto mentre attraversa Gravissima una donna soccorsa in elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Investita da una macchina mentre attraversa la strada, anziana gravissima. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Roma, a Montecosaro Scalo. Soccorsa una anziana dalla Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle. È stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.