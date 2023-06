Matelica in lutto per la morte di Sara Cingolani, mamma di tre figli. Aveva 52 anni

Matelica in lutto per la morte di Sara Cingolani, mamma di tre figli

MATELICA - Si è spento il sorriso di Sara Cingolani, morta a 52 anni nella serata di ieri. In tanti la conoscevano a Matelica, era una donna solare e piena di energia. A strapparla all’affetto dei suoi cari è stata una lunga malattia. Lascia il marito Andrea Tozzi, titolare di un’attività di vendita di materiali edili, i tre figli, due ragazze ed un ragazzo, il padre Nazzareno ex dipendente comunale oggi in pensione, la mamma Anna Maria, i fratelli Paola e Pietro. L’ultimo saluto domani pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di Regina Pacis.