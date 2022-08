CINGOLI - Dramma ad Apiro dove una giovane mamma di 37 anni è stata stroncata da un improvviso malore. I sanitari sul posto hanno tentato in tutte le maniere di rianimare Elisa Scuppa, ma purtroppo non ci sono riusciti tra la disperazione del figlio 14enne e del marito. Al momento del malore la donna era sola in casa: il figlio era uscito, mentre il marito, produttore di miele, si era recato nel suo capannone ad eseguire alcuni lavori di apicoltura, una professione che esercita con grande passione. A trovare la donna sul letto distesa e priva di sensi, il figlio che sabato sera attorno alle 20 è rientrato a casa e non avendo trovato la madre a preparare come sempre la cena, ha iniziato a chiamarla senza però avere una risposta: preoccupato si è recato nella sua camera da letto e l’ha trovata distesa sul letto. Immediatamente ha chiamato suo padre e sono scattati i soccorsi. In pochissimo tempo lo staff medico del 118 dell’ospedale di Cingoli e la Piros di Apiro hanno raggiunto il luogo, via del Littello, una zona nuova a pochi metri dal centro storico del paese. I sanitari hanno affrontato la situazione apparsa subito drammatica e nonostante diversi tentativi di salvarle la vita, la 37enne non si è ripresa.

La comunità sotto choc

Alla donna sarebbe stato fatale un improvviso malore. La tragedia ha colpito tutta la comunità di Apiro. Molto conosciuto il marito per la sua professione di apicoltore, così come i genitori della donna che molto spesso si vedono in centro. «E’ una grande tragedia che ha colpito tutta la comunità di Apiro – ha detto il primo cittadino Ubaldo Scuppa - Quando una giovane mamma come Elisa lascia tutti i suoi affetti, il dolore è generale e colpisce profondamente tutti. Era una giovane che usciva pochissimo. Madre di famiglia e gran lavoratrice. Siamo veramente tutti molto scioccati per quello che è accaduto e oltre al dolore non ci rimane che stare vicini alla famiglia non solo in un momento così drammatico ma anche in futuro».