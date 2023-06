Un'altra bomba d'acqua nel Maceratese: tanti disagi, ecco le zone colpite GUARDA LE FOTO

MATELICA - Ennesima bomba d’acqua. Ancora danni nei paesi dell’entroterra. Questa volta le piogge incessanti hanno colpito duramente i territori dei Comuni di Matelica, San Ginesio e Cessapalombo creando danni e disagi a strade e abitazioni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco che oggi pomeriggio sono stati chiamati a risolvere situazioni di disagio dovute ad allagamenti in garage e scantinati, ma anche frane, smottamenti e alberi caduti.



Gravi i danni riscontrati a Matelica, città a cui il maltempo sembra non voler dar tregua.

Qui l’emergenza era iniziata il 15 settembre scorso, proseguendo poi nelle ultime settimane. Fino a oggi, quando la bomba d’acqua ha portato alla chiusura di tre strade per frane e allagamenti. Non ce la fanno più gli amministratori che continuano a chiedere aiuto.

«Solo dopo la bomba d’acqua di oggi - dice il vicesindaco Denis Cingolani - siamo stati costretti a chiudere tre strade. Così non si può andare avanti. Chiederemo un intervento da parte del prefetto. Servono soldi per fare le opere necessarie a limitare i problemi. Alcuni sono nuovi e dovuti alle ultime piogge, ma altri derivano dall’alluvione del 15 settembre scorso. Il Comune non ha le forze per pensare a tutto e non è possibile che ogni pomeriggio ci troviamo a dover far fronte a nuovi problemi. Bisogna attivarsi. E farlo subito. Dobbiamo mettere in sicurezza i cittadini».

Tra i problemi riscontrati a Matelica, Cingolani parla sì di strade secondarie come anche a Cessapaolombo e San Ginesio, ma pure di problemi «sulla strada di San Sollecito e sul tetto del distaccamento dell’Università di Camerino, all’ospedale dei piccoli animali della facoltà di Veterinaria. Non ne possiamo più».