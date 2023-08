San Benedetto, surf e bici in mezzo alla strada dopo la bomba d'acqua

Dopo la bomba d'acqua che ieri (7 agosto) ha colpito San Benedetto del Tronto alcuni giovani hanno sdrammatizzato la situazione divertendosi con un surf e una bicicletta in mezzo alla strada. Il tutto sotto gli occhi dei residenti. Il video, rilanciato anche dalla pagina social Gta Sun Beach, fa riferimento a via Montebello vicino all'ospedale e alla Statale Adriatica in centro nei pressi del torrente Albula.