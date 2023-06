Bomba d'acqua a Tolentino, le strade diventano fiumi. Un camion bloccato nel sottopasso, traffico in tilt, frane e smottamenti

TOLENTINO - Una impressionante bomba d'acqua si è abbattuta questo pomeriggio a Tolentino, trasformando strade e vie in veri e propri fiumi di acqua e fango.

Bomba d'acqua a Tolentino, le strade si trasformano in fiumi

Decine le chiamate ai Vigili del fuoco per l'allagamento di alcuni locali, ma anche di diverse arterie cittadine dove si è riversata una quantità d'acqua tale che ha bloccato la circolazione: allagato il sottopasso alla fine di viale Vittorio Veneto dove un camion è rimasto bloccato a causa dell'enorme mole di pioggia caduta. La zona è stata già colpita dal maltempo nella serata del 5 giugno, causando diversi allagamenti e problemi dovuti alla tanta acqua che ha invaso la sede stradale.

Allagamenti nei sottopassi ferroviari, in via XXX Giugno, nella zona del cimitero, in via Vaglie, in viale Trento e Trieste e in diverse zone rurali.