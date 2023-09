MACERATA - Un tombino che si intasa con aghi di pino, le acque piovane che tracimano verso la palestra di scherma, scardinano la porta ed invadono i locali dove si stanno allenando giovanissimi schermidori. Attimi di paura e apprensione giovedì sera per gli atleti della Macerata Scherma che hanno la sede a Sforzacosta.



APPROFONDIMENTI I DISAGI Maltempo nel maceratese, è il giorno della conta dei danni dopo i nubifragi del giovedì

«Si stavano allenando una quindicina di ragazzi – racconta la maestra Carola Cicconetti - quando si è scatenato un violento acquazzone che ha avuto come conseguenza l’ingrossarsi della quantità di acqua che si è accumulata all’esterno, ha scardinato la porta di accesso alla palestra di via Natali ed ha allagato i locali trascinando quanto era presente sul terreno. Non è la prima volta che accade purtroppo, però mai con così tanta acqua arrivata tutta assieme dentro la palestra. Abbiamo provveduto a mettere in salvo le apparecchiature elettriche che usiamo ed a far uscire i ragazzi dalla parte opposta. Adesso il problema sono gli allenamenti: la sede assegnata a Macerata Scherma è quella della palestra IV Novembre che però è ancora inutilizzabile per cui ci è venuta incontro la preside Fiorillo del liceo Classico che ci ha messo a disposizione la palestra del Gentili in via Cioci».

L'intasamento

Causa dell’allagamento è stato l’intasamento del tombino in prossimità del vialetto di ingresso al plesso. Lo scolo delle acque piovane ha, infatti, riversato sulla griglia superficiale del tombino aghi di pino che hanno fatto da tappo, l’acqua ha quindi superato il livello del cordolo del marciapiede ed è scivolata sulla porta di ingresso della palestra. «Siamo intervenuti sul posto con il collega Paolo Renna ed il dirigente dell’ufficio tecnico Tristano Luchetti – ha detto l’assessore Andrea Marchiori - ed è bastato rimuovere gli aghi di pino per ripristinare la condotta fognaria. Si è pertanto deciso di realizzare una nuova caditoia, di adeguata portata, a monte del vialetto di ingresso della palestra in modo da scongiurare il ripetersi del fenomeno. I nostri operai sono già al lavoro per ripristinare la palestra».