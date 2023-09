MATELICA - La gelosia scatena la violenza, imprenditore picchiato davanti al bar: Daspo e denuncia per 3 stranieri.

I carabinieri della stazione di Matelica hanno denunciato tre giovani responsabili di un’aggressione ai danni di un imprenditore locale trentaquattrenne. L’’aggressione era avvenuta lo scorso 12 agosto, in centro. Nei pressi di un bar, verosimilmente per questioni sentimentali, l’imprenditore era stato picchiato a calci e pugni da tre stranieri residenti da anni sul territorio. Sono state decisive le immagini di videosorveglianza per riisalire all’identit dei ter aggressori. Per loro, oltre alla denuncia, è scattato il Daspo urbano del questore di Macerata con interdizione del luoghi aperti al pubblico servizio per la durata di un anno.