Marche Pride a Civitanova: appuntamento il 17 giugno con il corteo più colorato di sempre

CIVITANOVA - Dopo Ancona e Pesaro il Marche Pride, quest'anno, fa tappa a Civitanova. È il cuore che insiste. Anche quest'anno, per il quinto anno consecutiv,o è di nuovo il tempo del Marche Pride con eventi, arte e divertimento. L'appuntamento, con il corteo, è per il 17 giugno.

La manifestazione LGBTQIA+* si sposta a Civitanova Marche «all'insegna della libertà e per muovere le coscienze in un momento molto particolare per la nostra Italia - spiegano gli organizzatori - Seguiteci sui social e sul nostro sito per scoprire nei prossimi giorni gli appuntamenti previsti che culmineranno il 17 giugno! Per la provincia di Macerata è la prima volta! Come si può mancare?»