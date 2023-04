MACERATA - Addio ad Aimone Cioli, già direttore generale della ex Cassa di risparmio della provincia di Macerata. Si è spento ieri a 95 anni a Macerata, dove viveva. Originario di Visso, Cioli è stato prima direttore della filiale locale e poi ha iniziato l’ascesa verso i vertici della ex Cassa di risparmio: prima come vice direttore e poi alla guida generale della banca. Mai ha però allontanato il suo pensiero dalla cara Visso. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona dai modi estremamente garbati, sempre gentile e disponibile.

Lascia la moglie Carla Casabianca e i figli Laura, Riccardo e Andrea. Tantissimi gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia dell’ex direttore generale della Cassa di risparmio della provincia di Macerata in questo momento di profondo dolore. La figlia, Laura Cioli, è un’affermatissima manager.

Da gennaio dello scorso anno è amministratore delegato di Sirti. È stata anche, tra i vari incarichi, executive director alla Vodafone Italia, direttore generale di Sky Italia, amministratore delegato di CartaSì e ceo di Gedi e di Rcs. I funerali di Aimone Cioli si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di piazza Maria Cappa a Visso.