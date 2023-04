MACERATA - Due furti in due centri commerciali della provincia, in entrambi i casi è stato bloccato l’autore. I colpi sono stati messi a segno in due centri commerciali del Maceratese, al Cuore Adriatico di Civitanova e a La Rancia di Tolentino, in entrambi i casi nel mirino dei ladri sono finiti i supermercati, ma in entrambi il bottino è stato di pochi euro.



APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Crediti d’imposta fittizi, nel mirino anche ditte maceratesi. Sono 279 le persone denunciate in tutta Italia dalle Fiamme gialle

Il furto al centro commerciale di Civitanova è avvenuto nel tardo pomeriggio, in base a quanto ricostruito nell’immediatezza sembra che un giovane, residente in provincia, abbia preso una bibita da uno scaffale, a notare i movimenti sospetti era stato un dipendente del centro commerciale che lo ha seguito, poco prima di uscire il giovane avrebbe preso dei prodotti nell’immediatezza delle casse per poi buttarli durante la fuga. Il dipendente lo ha rincorso raggiungendolo all’altezza della scala mobile, lì l’ha bloccato, nel frattempo è arrivata una pattuglia del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia e un’ambulanza per medicare entrambi. A Tolentino invece, nel pomeriggio di ieri, un uomo è stato portato in caserma dai carabinieri della locale Compagnia. Originario di fuori regione, era entrato nel supermercato del centro commerciale La Rancia e ne era uscito con sei pezzi di formaggio senza passare per la cassa. Ma i suoi movimenti erano stati notati da un addetto alla sicurezza dell’Asf (Agenzia servizi fiduciari) di Tolentino in servizio al supermercato che lo ha raggiunto e fermato. Nel frattempo sono stati informati dell’accaduto i carabinieri, una pattuglia ha raggiunto il supermercato, i carabinieri hanno sentito i testimoni e hanno condotto l’uomo, che si trova in zona dove lavora come muratore, in caserma. Lì è stato identificato e ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.