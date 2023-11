MACERATA Colpo in casa di una 72enne, i ladri fanno sparire anche le lasagne e i pomodori arrosto che erano conservati nel congelatore. Non trovando di meglio hanno evidentemente pensato bene di portare via le prelibatezze culinarie preparate dalla padrona di casa, che è la mamma della ex presidente della Croce Verde di Civitanova e che lavora in una agenzia di viaggio della città costiera, Elisabetta Biagiola.

L’emergenza



È quando accaduto questo fine settimana appena trascorso, tra sabato e domenica, e nel mirino dei malviventi è finita una abitazione di via Acquedotto nella frazione di Villa Potenza a Macerata. In casa, in quel momento, non c’era nessuno. I ladri, dopo essersi arrampicati, sono entrati passando da una finestra, che è stata scardinata, e in questo modo hanno raggiunto l’appartamento che si trova al secondo piano di un palazzo nella frazione di Villa Potenza.



La ricerca



Una volta dentro, indisturbati, hanno messo a soqquadro le varie stanze della casa, in cerca di qualcosa di valore da portare via, aprendo armadi e cassetti e buttando tutto all’aria. Questa la scena che si è trovata davanti la proprietaria di casa, al momento del suo rientro. Ma non hanno trovato nulla di che, se non qualche anellino di poco valore custodito in un carillon. A quel punto, hanno aperto il congelatore e hanno portato via le lasagne e i pomodori arrosto che erano conservati lì dentro.

«Per fortuna in casa non c’era nessuno – ha raccontato la figlia della signora derubata, Elisabetta Biagiola - Mamma è stata fuori casa per qualche giorno, per cui potrebbe essere stato sabato o domenica. A parte lasagne e pomodori, hanno preso poco perché è già la terza volta che passano. Nessuno ha sentito niente». Subito sono stati allertati i carabinieri, che sono al lavoro per fare luce sull’accaduto. Le indagini per identificare i ladri sono in corso. Come si diceva, è già la terza volta che dei malviventi fanno visita all’appartamento della signora.