Paura per quattro escursionisti in difficoltà sul monte San Vicino

MACERATA - La stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata intorno alle 14:30 di oggi è stata nuovamente attivata dalla Centrale 118, per un intervento di soccorso a 4 escursionisti in difficoltà sul Monte San Vicino.

Il gruppo, in difficoltà, è stato intercettato dai Vigili del Fuoco e dalle squadre del

soccorso Alpino e Speleologico sul sentiero denominato“Direttissima del Monte San Vicino” e successivamente ricondotto al parcheggio di Pian dell’Elmo dove avevano lasciato le automobili.

Continuano ad essere numerose le richieste di aiuto che pervengono al Soccorso Alpino e Speleologico Marche, sia per interventi di emergenza ed urgenza sanitaria, sia per escursionisti che perdono l’orientamento o che si trovano in difficoltà. Raccomandiamo quindi massima prudenza, adeguata preparazione fisica ed un equipaggiamento consono all’attività da svolgere.