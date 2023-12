MACERATA Ogni promessa è debito, specie a Natale. Arriva a pochi giorni di distanza dal primo, anche il secondo decreto di finanziamento per i palazzi del maxi complesso edilizio in via Maffeo Pantaleoni a Macerata.

La vicenda

Si tratta del condominio in via Pantaleoni 101-103, la cui demolizione e ricostruzione è stata finanziata con 6 milioni e 183 mila euro. Ora a parlare saranno le ruspe, almeno per i primi due blocchi del cantiere, non subito ma quando saranno state eseguite tutte le operazioni preliminari all’allestimento del cantiere stesso, di notevole complessità logistica, vista la zona in cui si trova.

La buona notizia

La buona notizia che arriva dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli è che anche la situazione del terzo blocco, con l’emanazione del decreto di finanziamento, potrebbe sbloccarsi a breve. Spiega Castelli: «Struttura commissariale e ufficio ricostruzione stanno precedendo secondo la tempistica concordata, emanando tutti i provvedimenti che sono utili e possibili per via Maffeo Pantaleoni. Confidiamo sempre nel fatto che il terzo decreto possa essere emanato entro il 31 se le parti trovano l’accordo necessario». Quello del maxi complesso di otto palazzi, sito tra via coniugi Zorli e via Pantaleoni nel quartiere Pace (costruzioni risalenti agli anni Cinquanta), è il più grande cantiere di Macerata, con un importo complessivo da 43 milioni di euro, dove vivevano prima del terremoto 150 famiglie, un totale di oltre 500 persone.

Tutto è rimasto bloccato per anni, anche per via di un contenzioso giudiziario in essere, che riguarda la procedura di pignoramento di due cortili, inserita in un più ampio pignoramento. Si attende proprio l’accordo in merito a questo, per emettere il terzo decreto di finanziamento, terminando così il lungo e complesso iter amministrativo, sbloccato grazie all'accordo firmato lo scorso luglio in comune a Macerata, tra tutte le parti coinvolte. Si dovrà realizzare anche l’opera di sostegno per la messa in sicurezza della zona con il rifacimento del muro di contenimento e dei sottoservizi, messa in sicurezza che sarà realizzata tra la sede stradale comunale e gli edifici, per cui il Comune di Macerata ha già avviato le operazioni preliminari.