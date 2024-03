MACERATA Grande apertura della 35esima edizione di Musicultura al teatro Lauro Rossi di Macerata. Sold out nella sua prima serata di audizioni live dei 60 artisti selezionati sui 1.187 iscritti per quest’anno. Tra le prime file in platea, in attento ascolto, la giuria di Musicultura capitanata dal direttore artistico del festival Ezio Nannipieri e composta da Stefano Bonagura critico musicale e produttore artistico di Musicultura, Marco Maestri compositore, Massimiliano Stramaglia dell’Università di Macerata, Daniele Tomassoni dell’Università di Camerino, la cantautrice Roberta Giallo, la regista cinematografica Giulia Grandinetti e le due giurie composte dagli studenti delle Università di Macerata e Camerino.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Macerata, lavoro nero e scarsa sicurezza: sospesi una barberia, un laboratorio e tre alimentari etnici LA VELOCITÀ Autovelox, ecco il calendario dei giorni e delle vie interessate ai controlli delle postazioni mobili a Matelica

I Lou Tapage, tra le prime sei nuove proposte che si sono esibite nella serata inaugurale di venerdì hanno conquistato il favore del folto pubblico presente al Lauro Rossi e di quello collegato alle dirette streaming dei social con i brani: Milita Danza e Ventinove. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e il presidente della Banca Macerata Ferdinando Cavallini hanno consegnato il Premio del pubblico Targa Banca Macerata alla band di Cuneo, composta Sergio Pozzi, Chiara Cesano, Dario Littera, Marco Barbero, Nicolò Cavallo e Daniele Caraglio. Il rumore della festa danzante: questa è la traduzione dalla lingua occitana del nome del gruppo Lou Tapage.

La band arriva a Musicultura dalle Alpi piemontesi, sulla frontiera tra i porti liguri e le lande provenzali, con un folk-rock esplosivo nato dalla musica popolare e dai balli occitani che mescola la tradizione popolare con il cantautorato italo-francese. È del 2023 il loro settimo lavoro discografico Novecento. Sul palco del Lauro Rossi una voce che emerge dal Mediterraneo con un sound contaminato tra le radici della Puglia e i cieli delle sue migrazioni: Rossana De Pace accompagnata dalla sua band e dalla voce della natura di una pianta di ulivo della sua terra, si è esibita con Siamo ospiti e Terra Madre. Con un particolarissimo e potente timbro vocale, Nico Arezzo classe 1998, accompagnato dalla sua chitarra, ha presentando i brani Spazzolino e Nicareddu in dialetto siciliano.

Il cantante e polistrumentista livornese Eugenio Sournia accompagnato dalla sua band si è esibito con le canzoni con Superwow e Il Cielo dove esplora l’universo emotivo del dolore con una profonda vena poetica. Il rapper Falce al secolo Alberto Falcetta, di Cumiana (To) ha presentato i suoi brani Slow Life e In Debito. A Musicultura la voce e l’ukulele di Serepocaiontas, al secolo Serena Ionta classe 1994 di Latina con i brani Vin Brulè e La Notte La Luna Le Ore. Oggi alle 17 saliranno sul palcoscenico di Musicultura: Valentina Tioli (Modena), unadasola (Pietrasanta), Nicole Bullet (Palermo), Heren Wolf (Montemiletto), De.Stradis (Bologna), Cordio (Catania) e Aigì (Tropea).