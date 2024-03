Macerata, lavoro nero e scarsa sicurezza: sospesi una barberia, un laboratorio e tre alimentari etnici

MACERATA - I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Macerata nell’ultimo periodo hanno eseguito una serie di controlli a opifici, esercizi commerciali e attività per la cura della persona, procedendo alla sospensione di 6 attività e ad un sequestro preventivo. Si tratta di una barberia, un opificio a gestione cinese e tre negozi etnici

Civitanova

A Civitanova i carabinieri hanno operato ilal sequestro preventivo di un’attività di barberia gestita da un cittadino di nazionalità egiziana, che era stata già oggetto di sospensione nel mese scorso, per aver impiegato manodopera irregolare e senza permesso di soggiorno, nonché per gravi violazioni in materia di sicurezza e per non aver mai provveduto alla redazione dei documenti obbligatori inerenti la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Montecosaro

Nel comune di Montecosaro i Carabinieri del NIL di Macerata hanno sospeso un opificio a gestione cinese per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al termine del controllo venivano elevate 17 prescrizioni inerenti violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro quali l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, l’omessa visita medica dei lavoratori, omessa consegna dispositivi individuali di protezione, omessa informazione dei lavoratori.

Morrovalle

Nel comune di Morrovalle, i carabinieri del NIL procedevano al controllo di 3 attività etniche di commercio al dettaglio di alimenti. Al termine degli accertamenti le 3 unità operative venivano sospese e si provvedeva ad elevare 15 prescrizioni inerenti violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, l’omessa visita medica dei lavoratori, omessa consegna dispositivi individuali di protezione, omessa informazione dei lavoratori.