Macerata, sicurezza su lavoro ignorata, ma i titolari se ne infischiano della sospensione: calzaturificio sequestrato

MACERATA - Gravi carenze nella gestione della sicurezza sul lavoro: il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata intima la sospensione ad una società i verniciatura e spazzolatura di componenti di calzature, ma i titolari continuano nella produzione come nulla fosse e l'azienda finisce sotto sequestro.

Il monitoraggio dell'azienda aveva fatto presumere un probabile impiego di manodopera (quindici lavoratori identificati) impiegati senza alcuna tutela in materia di salute e sicurezza, dunque in presenza di gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo una prima ispezione era stata decisa sospensione dell’attività

imprenditoriale fino alla regolarizzazione delle prescrizioni amministrative e penali contestate.

Nei giorni successivi, i titolari dell’attività, incuranti del provvedimento di sospensione in atto, proseguivano la loro attività, pertanto i Carabinieri del NIL di Macerata hanno proceduto al sequestro preventivo dell’azienda ,del valore di circa 300.000 euro.

I due titolari sono stati denunciati per le gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.