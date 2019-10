Macerata, ancora scritte contro il questore Pignataro: «Mi danno ancor più coraggio e determinazione»

MACERATA - Compare l'ennesima scritta contro Antonio Pignataro sui muri di Macerata, ma il questore mostra di non curarsene più di troppo: «Nessuna minaccia può ostacolare i miei doveri di salvare la vita di qualche ragazzo».

Lo sgorbio è comparso questa volta in Vicolo Cassini, ma è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di scritte ingiuriose o minacciose comparse a Macerata o in altri centri del maceratese. «Le minacce e le scritte offensive accertate stamattina nel centro cittadino di Macerata - spiega il questore - rappresentano un motivo maggiore per andare avanti con ulteriore determinazione e coraggio nel contrasto allo spaccio e alla vendita della marijuana light al fine di evitare che tante famiglie entrino nella tribolazione vedendo i propri figli drogati e votati all'autodistruzione»

