MACERATA - Nuova operazione di controllo e prevenzione antidroga della polizia locale di Macerata con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale di Tolentino con il pastore tedesco Billy. Sotto la lente i luoghi maggiormente sensibili della città: trovati alcuni mozziconi di sigarette “artigianali”, probabilmente contenenti sostanze stupefacenti, e alcuni contenitori di plastica che forse potrebbero essere stati usati per lo scambio di sostanze.

APPROFONDIMENTI LA MOVIDA Si ubriaca e sviene, 14enne in ospedale a Civitanova. Giovani prendono a calci cassonetti dei rifiuti



«Un ringraziamento alla polizia locale di Macerata ma anche a quella di Tolentino - interviene l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna - con la quale, grazie ad una specifica convenzione, collaboriamo in maniera sinergica durante queste operazioni finalizzate sì alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti ma soprattutto alla tutela dei giovani».

Le perlustrazioni in città



Le perlustrazioni effettuate dagli agenti hanno riguardato diverse zone della città come la fermata dei bus extraurbani in via Roma e l’area verde circostante il monumento alla Resistenza in via Cioci, luoghi frequentati quotidianamente da studenti. Il servizio è proseguito con il monitoraggio dei Giardini Diaz, del terminal dei bus di piazza Pizzarello, e dei giardini adiacenti l’entrata del campo di baseball.

Gli agenti si sono spostati nella zona di corso Cairoli, viale Don Bosco, via Marchetti, giardini Maestri del lavoro, direzionale Inail e parcheggio Sferisterio. Qui, all’interno della struttura, al pianterreno, la polizia locale, nel corso della perlustrazione, ha rinvenuto degli scarti e alcuni mozziconi di sigarette “artigianali” probabilmente contenenti sostanze stupefacenti così come hanno rilevato che, all’interno delle bocchette di areazione installate nel muro che divide l’area di parcheggio interna e il camminamento esterno, si trovavano alcuni contenitori di plastica che forse potrebbero essere stati usati per lo scambio di sostanze. Prosegue l’attività della polizia municipale, guidata dal comandante Danilo Doria, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.