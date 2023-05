MACERATA - Non solo la sistemazione di via Verga interessata da un movimento franoso a cui ora si è messo mano attraverso i lavori per circa 630mila euro, ma all’interno dello stesso progetto l’impresa sta realizzando anche un sentiero pedonale che dalla zona di via Verga condurrà alla scuola Dolores Prato, tutto questo nell’ambito di un progetto che si pone l’obiettivo di rendere più vivibile il quartiere.



L’intervento è iniziato in questi giorni e consentirà la realizzazione del passaggio pedonale che collegherà via Verga a via Cardarelli, lavoro connesso alla rigenerazione urbana che è in fase di ultimazione sulla zona in dissesto idrogeologico, opera interamente finanziata dal Piano Nazionale Complementare al Pnrr. Il collegamento sarà particolarmente utile sia per la scuola dell’infanzia e primaria Dolores Prato, sia per raggiungere gli impianti sportivi di Collevario. «In prospettiva, abbiamo intenzione di proseguire il percorso con via Bartolini – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - e da questa aprire un varco per entrare direttamente all’interno dell’area delle Casermette dove ci sono le scuole e dove è in costruzione la nuova piscina comunale, cosicché via sia una interazione di quartiere con tutti i centri di interesse».

Percorsi alternativi



«Tutte queste azioni sono funzionalmente orientate a creare percorsi alternativi alla viabilità ordinaria da utilizzare sia a piedi che con la bici e oggi, questa nostra idea sta trovando concreta attuazione. Siamo certi che i maceratesi stiano apprezzando la città che cambia volto anche nelle piccole opere», conclude l’assessore ai lavori pubblici di Macerata. Per il quartiere di Collevario si tratta di un importante intervento che fa seguito alla sistemazione del campo sportivo e dei giardini adiacenti e che, nei prossimi mesi, vedrà partire il grande cantiere che riguarda la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Roma che contribuirà in futuro a sgravare la zona dal traffico pesante.